134 procent meer drugscontroles, van 1.800 naar 4.200 betrapte bestuurders op vijf jaar tijd TT

01 februari 2018

07u23

Bron: VRTNWS 3 Er zijn vorig jaar 4.200 Belgen in het verkeer betrapt op druggebruik. Dat is een forse stijging tegenover vijf jaar geleden, toen het nog maar om 1.800 bestuurders ging. De verhoging is het gevolg van het aantal controles, dat eveneens fors de hoogte is gegaan: + 134 procent. Dat bericht VRTNWS.

De politie kan druggebruik in het verkeer al een aantal jaar gemakkelijk opsporen via een snelle speekseltest. Maar die blijkt pas sinds vorig jaar uitgebreid ingezet te worden door de politie tijdens wegcontroles, zo blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. 4.200 bestuurders legden vorig jaar een positieve speekseltest af, waarna een bloedanalyse in het labo volgde.

De speekseltest is een eerste indicatie van druggebruik en wordt opgelegd aan iedereen van wie de politie vermoedt dat ze mogelijk drugs hebben gebruikt: wie zich opvallend zenuwachtig gedraagt, een verwarde indruk maakt of bijvoorbeeld bloeddoorlopen ogen heeft. Is de test positief, dan wordt het rijbewijs meteen ingetrokken voor twaalf uur en wordt er door een arts een bloedstaal genomen. Het is dat staal dat uiteindelijk het bewijs zal vormen voor de rechtbank.

Op druggebruik in het verkeer staat een geldboeten en een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

De meest voorkomende drug in het verkeer was vorig jaar cannabis, gevolgd door cocaïne, amfetamines en opiaten.