133 nieuwe coronabesmettingen in ons land: teller staat nu op 689

14 maart 2020

11u23

Bron: belga 36 Er zijn 133 nieuwe coronabesmettingen in ons land. In totaal staat de teller op 689. Er is een vierde persoon (80) overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat maakte het crisiscentrum vandaag bekend tijdens een persconferentie.

De verschillende laboratoria in ons land hebben gisteren 1.739 stalen getest op het coronavirus, waarvan er 133 positief bleken voor Covid-19. Het merendeel van de 133 nieuwe besmettingen komt uit Vlaanderen. In Wallonië en Brussel gaat het respectievelijk om 6 en 5 nieuwe patiënten.

Op dit moment zijn 97 mensen gehospitaliseerd, van wie er 24 op intensieve zorgen liggen en 22 worden beademd. In totaal zijn al 10.500 stalen in België getest op het coronavirus, waarvan er dus 689 positief hebben getest. Het reële aantal zieken ligt wellicht hoger: niet alle personen met symptomen worden getest. Onder de patiënten die beademd worden, zitten ook enkele “dertigers of veertigers”, maar de meesten zijn “ouderen met één of twee onderliggende aandoeningen”. Het merendeel van de besmettingen doet zich echter voor bij het actieve deel van de bevolking, tussen 30 en 60 jaar oud.

Er is een vierde persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een 80-jarige patiënt. Eerder deze week kwam een 73-jarige man om het leven die op 4 maart was opgenomen in het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel. Ook een man van 86 jaar is overleden in een woonzorgcentrum in Sint-Genesius-Rode. Hij was daar in quarantaine geplaatst nadat hij positief testte op het coronavirus. Het eerste dodelijke slachtoffer, een 90-jarige vrouw, werd behandeld in Iris Ziekenhuizen Zuid in Etterbeek. Ze had meerdere chronische aandoeningen.

Op de vraag van een journalist of er details zijn van de vierde overleden persoon, zoals leeftijd en woonplaats, was het antwoord: “U gaat dat allemaal niet meer kunnen bijhouden, hoor, die details.” Iemand anders van het panel nam over en gaf het officiële antwoord: “Gelieve de privacy van patiënten en nabestaanden te respecteren”.

De FOD Volksgezondheid stelde gisterennamiddag het aantal nieuwe besmettingen bij van 153 naar 160. Onder meer zeven bewoners van het rusthuis Ter Kameren in Watermaal-Bosvoorde zijn zeker besmet met het coronavirus. Dat zei Sven Heyndrickx van Iriscare, de instelling van de Brusselse zorgsector.

De experts verduidelijkten gisteren al dat de nieuwe maatregelen niet meteen zullen betekenen dat er een stilstand komt in de stijging van het aantal besmettingen. Het effect ervan zullen we later voelen. “In de komende dagen zullen de cijfers nog stijgen. Dat is heel waarschijnlijk. Wat we nu doen, zal pas effect hebben binnen één tot twee weken”, aldus Emmanuel André van het Wetenschappelijk Comité voor het coronavirus.

Volg alle recente ontwikkelingen over het coronavirus in deze liveblog.

