130 km/u op de snelweg onaanvaardbaar, vindt Weyts: "Willen we echt nog meer doden tellen om een paar minuten tijd te winnen?" EB/TT

07u55

Bron: Belga, eigen berichtgeving 2076 Belga/ANP Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is geen voorstander van 130 km/u op onze snelwegen. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil de maximumsnelheid op sommige stukken snelweg verhogen naar 130 km/u. Dat schrijven La Dernière Heure en La Libre Belgique. Het voorstel van de minister is niet nieuw, maar de plannen zouden nu wel concreter zijn. Hij verwacht zelf geen tegenstand van de gewesten, maar zijn Vlaamse collega Ben Weyts (N-VA) is alvast niet te spreken over het voorstel. Ook Waals minister Carlo Di Antonio (cdH) wil niet mee.

Bellot wil de gewesten de mogelijkheid geven op snelwegen de maximumsnelheid te verhogen naar 130 km/u. Nu is dat in de wegcode nog verboden, maar de federale minister is er voorstander van op sommige stukken waar bijna nooit files staan en weinig ongevallen gebeuren, de snelheid op te trekken.

Maar vanuit Vlaanderen komen er enkel negatieve reacties. "Als we de maximumsnelheid verhogen, dan verhogen we ook de dodentol op de weg", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts in een reactie aan onze krant. "We wéten nu eenmaal dat een verhoging naar 130 kilometer per uur zal leiden tot meer verkeersdoden."

"We hadden al het onderzoek van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), dat zwart op wit voorspelt dat tien kilometer per uur sneller rijden jaarlijks 25 extra dodelijke slachtoffers geeft. Nu hebben we ook de slechte ervaring in Nederland, waar het aantal verkeersdoden op wegen waar je 130 mag op één jaar tijd verdrievoudigd is. In Nederland gaan er om die reden nu stemmen op om die 130 km per uur alsjeblief terug te draaien."



'Willen we echt nog meer doden tellen om een paar minuten tijd te winnen? Dat is voor mij onaanvaardbaar. Ik wil de prijs van extra verkeersdoden niet betalen' Ben Weyts

"Wil prijs van extra verkeersdoden niet betalen"

Voor Weyts kan er dan ook geen sprake van zijn de snelheidslimiet op snelwegen te verhogen. Als Bellot dat toestaat, zal Vlaanderen er niet op ingaan, kondigt hij aan. "We kampen in Vlaanderen nu al met de schande van 400 verkeersdoden op één jaar tijd. Willen we echt nog meer doden tellen om een paar minuten tijd te winnen? Dat is voor mij onaanvaardbaar. Ik wil de prijs van extra verkeersdoden niet betalen."

Bellot staat al langer open voor een variabele snelheidslimiet, met op bepaalde plaatsen een verhoging van de maximumsnelheid tot 130 km/u. Het plan is nu opgenomen in zijn nieuwe wegcode, die in de eerste helft van 2018 zou moeten ingaan. Het zijn de gewesten zelf die moeten beslissen op welke stukken dan 130 km/u gereden mag worden. De plannen kunnen nog door de gewestministers geblokkeerd worden, wat Weyts dus ook van plan is.

Nochtans zijn de zijn al doorgesproken met de regio's, en Bellot "verwacht niet meteen onaangename verrassingen", zegt zijn kabinet.

Fout signaal

Ook Waals minister Di Antonio wil niet van een hogere maximumsnelheid weten. "Dat zou een zeer fout signaal geven aangezien studies aantonen dat een hogere snelheid ongelukken in de hand werkt en de ongelukken bovendien erger maakt", reageert hij.

Hoe snel mag je in onze buurlanden?



In Nederland mag je sinds enkele jaren op veel snelwegen maximaal 130 km/u rijden, terwijl op drukke trajecten de snelheid beperkt is tot 120 of 100 km/u. Maar uit politiecijfers bleek dat er in 2015 op snelwegen waar 130 mag worden gereden, doden vielen bij 10,4 procent van de ongelukken met letsel. Bij 120-km-wegen vielen er doden bij maar 7,5 procent van de ongelukken en bij 100 km/u was dat maar bij 1,7 procent.

Frankrijk kent een algemene snelheidslimiet van 130 km/u op de autosnelwegen, maar bij regen mag je dan maar weer maximaal 110 km/u rijden.

Duitsland hanteert dan weer geen vaste snelheidslimiet op grote stukken van de Autobahnen, maar adviseert wel een maximumsnelheid van 130 km/u. Op filegevoelige plaatsen en bij werken wordt er bovendien een strikte snelheidslimiet gehanteerd.

Tegenstanders van een hogere snelheidslimiet op onze wegen wijzen er op dat de snelwegen in het drukbebouwde Vlaanderen niet te vergelijken zijn met die in onze buurlanden, waar er veel meer ruimte is. Op onze wegen volgen de op- en afritten zich vaak veel sneller op, waardoor een hogere limiet veel gevaarlijker zou zijn.