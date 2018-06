130.000 belastingbrieven fout ingevuld door de staat, maar: "U bent zelf verantwoordelijk" ADN

12 juni 2018

11u56

Bron: Radio 2 0 Een opmerkelijk verhaal bij 'De Inspecteur' op Radio 2 vanmorgen. Professor Fiscaal Recht Michel Maus roept iedereen op om de vooraf ingevulde aangiftes goed te controlen. Vorig jaar ging het namelijk bij liefst 130.000 mensen mis. En hoewel de staat dus voor de vooraf ingevulde belastingbrief zorgt, is het géén gedeelde verantwoordelijkheid, wel die van de belanstingplichtige zelf. Nog aan de lijn bij 'De Inspecteur': VTM Nieuws-journaliste Bo Van Spilbeeck , die niet meer kan inloggen inloggen op Tax-on-web. Sinds haar geslachtsverandering bestaat ze niet meer voor de belastingen. En haar vrouw is plots alleenstaande.

Het blijft altijd oppassen met de handige vooraf ingevulde aangiftes, zo blijkt uit een item in 'De Inspecteur' op Radio 2. "Vorig jaar zijn er 2.200.000 verstuurd", zo laat professor Fiscaal Recht Michel Maus weten. "In 94 procent van de gevallen waren die helemaal oké. Bij 6 procent niet." Dat betekent dus dat er bij 130.000 belastingplichtigen toch iets misging. Een serieuze minderheid, maar wel een opvallend aantal. Volgens de professor zijn in werkelijkheid waarschijnlijk nog meer mensen getroffen, want velen aanvaarden de aangifte zonder goed te checken of alle gegevens kloppen.

Als we te veel vertrouwen op de gps, dan kunnen we ook geen kaart meer lezen. Als we blind vertrouwen op de ingevulde aangiftes, dan zijn we ook niet meer in staat om die deftig te controleren. Professor Michel Maus

"Ik vergelijk het altijd met een gps", zo werpt Maus op. "Als we te veel vertrouwen op de gps, dan kunnen we ook geen kaart meer lezen. Als we te veel een rekenmachine gebruiken, kunnen we ook niet meer hoofdrekenen. En als we gewoon blind gaan vertrouwen op de vooraf ingevulde aangiftes van de FOD Financiën, zijn we ook niet meer in staat om die deftig te controleren."

Uw verantwoordelijkheid

Het is evenwel belangrijk om dat wel te doen, want er is geen gedeelde verantwoordelijkheid. Als het fout gaat, ligt de eindverantwoordelijkheid altijd bij de burger. "Men verkoopt het als een service, maar er zijn toch wat vraagtekens bij te plaatsen", aldus Maus. "De eindverantwoordelijkheid volledig bij de burger leggen, lijkt me een stap te ver. Zeker als blijkt dat die niet meer in staat is om die complexe oefening van de belastingaangifte zelf te kunnen voltooien. Waar is men dan mee bezig?"

Geslachtsverandering

“Ik heb door mijn geslachtsverandering een nieuw, vrouwelijk rijksregisternummer gekregen”, zo legde Bo Van Spilbeeck in een telefoongesprek met Sven Pichal uit. “Nu geraak ik plots niet meer op tax-on-web, ook met mijn oude identiteitskaart lukt het niet.” De gegevens van haar vrouw zijn dan weer van kolom veranderd, waardoor zij plots vrijgezel lijkt.

“Dus ik besta voorlopig niet voor de belastingen”, aldus Bo. “Als ik daardoor geen belastingen moet betalen, dan zou dat fijn zijn. Maar ik vrees dat dat niet lukt”, lacht ze. “Ik vraag me af of het uiteindelijk wel gaat lukken. Anders moet ik misschien wel op de oude manier een papieren aangifte indienen. Maar dat zie ik eerlijk gezegd niet zo goed zitten.”

Synchronisatie

Sinds de nieuwe transgenderwet vorig jaar, is van geslacht veranderen in ons land administratief gezien makkelijker geworden. Maar Tax-on-web lijkt dus nog niet helemaal mee. Volgens Francis Adyns van de FOD Financiën is dat een foutieve conclusie. “Tax-on-web is zeker mee. Het laat onder meer al toe dat er gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht zijn, maar door die wijziging in het rijksregisternummer loopt er in dit geval een en ander fout. Ik denk dat het te maken heeft met synchronisatie tussen het rijksregister en de FOD Financiën.”

Adyns gaat ervan uit dat Bo uiteindelijk wel gewoon zonder problemen haar belastingaangifte online zal kunnen indienen. "Ik moet haar ontgoochelen, ze is zeker niet feitelijk vrijgesteld van belastingen", klinkt het.