13 procent van de Vlaamse huizen loost afvalwater in beken en grachten AW

11 januari 2019

07u05

Bron: VRT NWS 0 Volgens cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) loost een van de acht huishoudens in Vlaanderen zijn afvalwater in een gracht of beek. Niet opzettelijk, simpelweg omdat het huis niet op de riolering is aangesloten. Dat is problematisch want tegen 2027 wil Europa dat de Vlaamse beken en rivieren zuiver zijn.

Wellicht denken de meeste burgers er niet bij na wanneer ze het toilet doorspoelen. Het lijkt vanzelfsprekend dat je uitwerpselen en andere troep via een riolering richting de waterzuiveringsmaatschappij stromen. Maar dat blijkt volgens de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij voor 13 procent van de huishoudens niet het geval te zijn. Hun troep belandt rechtstreeks in een gracht.



Het totaal aantal huizen aangesloten op de riolering duidt men aan met de zogenaamde ‘rioleringsgraad’. Die bedraagt voor Vlaanderen met andere woorden 87 procent. Dat percentage ligt overigens veel hoger dan enkele afzonderlijke gemeentes. Zo doen vooral kleine en landelijke gemeenten het slecht.

Slechtst scorende gemeenten

In het Oost-Vlaamse Horebeke is amper 13 procent van de huizen aangesloten op de riolering. Bijna negen op tien van de huizen dumpt daar dus troep in beekjes en grachten. Ook Voeren (21,03 procent), Pepingen (24,24 procent), Bekkevoort (30,34 procent), Geetbets (33,83 procent), Maarkedal (37,12 procent), Begijnendijk (42,99 procent), Kortenaken (44,83 procent) en Glabbeek (46,50 procent) doen het bijzonder slecht met minder dan de helft van de huizen aangesloten op de riolering.

Rioleringsnetwerk uitbreiden en herstellen

De hoge kostprijs van rioleringen is een verklarende factor voor een lagere rioleringsgraad. Toch zal de Vlaamse overheid moeten investeren in enerzijds nieuwe rioleringsnetwerken, anderzijds het herstel van oude rioleringen. In 2027 zouden de Vlaamse bekken en rivieren immers zuiver moeten zijn. Dat eist Europa.

Europa bepaalt daarbij niet hoe hoog of laag de rioleringsgraad is, maar de strenge normen behalen zonder een uitbreiding van het rioleringsnet lijkt uitgesloten. Dat verduidelijkt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij: “Het is duidelijk dat we dat proper water niet gaan verkrijgen zolang er afvalwater in de beken terechtkomt”.