13-jarige jongen overleden na morbide spel op WhatsApp LH

05 november 2018

15u21

Bron: Sud Presse 0 Meer dan een week zweefde een 13-jarige jongen uit het Luxemburgse Bertrix tussen leven en nood nadat hij volgens zijn moeder had deelgenomen aan de levensgevaarlijke Momo Challenge op WhatsApp. Vandaag is hij overleden in het ziekenhuis. Dat meldt Sud Presse.

Het parket van Luxemburg, dat een onderzoek heeft geopend naar de omstandigheden rond de tragische dood van de jongen, wil niet bevestigden dat het zelfmoordspel er iets mee te maken heeft. Zijn moeder is daar wel van overtuigd. In Sudpresse had ze het over “een spel dat verkeerd is uitgedraaid”. Volgens haar had de jongen geen persoonlijke problemen en was hij totaal niet suïcidaal. “Je was zo blij, zo vol leven. Tot een bizar idee je de geest kruist (...)”, zo schreef ze nog op sociale media. De jongen werd vorige week bewusteloos aangetroffen in zijn kamer nadat hij zich had proberen op te hangen in zijn kamer. Hij werd gereanimeerd en lag nadien een week in coma.

De Momo Challenge zet deelnemers aan tot het uitvoeren van opdrachten en uiteindelijk een ultieme ‘challenge’. Het ‘spel’ gaat van start wanneer een bepaald telefoonnummer, dat voor het eerst verscheen op sociale media in Japan, wordt toegevoegd op Whatsapp. De bedoeling is om te communiceren met de schimmige persoon die schuilgaat achter de figuur van Momo.

Wanneer gebruikers een bericht van die WhatsApp-gebruiker ontvangen, kan dat gepaard gaan met gewelddadige afbeeldingen of beledigingen. Momo zou er ook mee dreigen om persoonlijke en intieme informatie van zijn slachtoffers te lekken wanneer zij bepaalde opdrachten niet uitvoeren.

In werkelijkheid is Momo gebaseerd op een kunstwerk van de Japanse kunstenares Midori Hayashi. De challenge dook dit jaar al op in landen zoals Argentinië, Mexico, de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.