13-jarige in ziekenhuis na stiekeme uitstap naar fuif JHM

03 april 2018

00u00 0 Een 13-jarig meisje dat in het geniep naar een fuif in Torhout is gegaan, is bewusteloos naar het ziekenhuis gevoerd. Ze had liefst 2,81 promille alcohol in haar bloed.

Voor een meisje van 13 jaar oud met een gemiddeld gewicht van 50 kilogram betekent dit dat ze op nauwelijks enkele uren tijd 15 glazen bier had gedronken. Het meisje had die alcohol genuttigd op een lokale fuif. Haar ouders hadden het kind vrijdagavond afgezet bij een vriendinnetje thuis in Eernegem. Wat ze niet wisten, is dat de twee vriendinnetjes naar een fuif zouden gaan. Na enkele uren was het 13-jarig meisje zo dronken dat ze alle besef verloor. Ze werd bewusteloos overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze alle moeite van de wereld hadden om het kind terug bij haar positieven te brengen. Het ziekenhuis verwittigde nadien zowel de ouders van het meisje als de politie. Die onderzoekt de zaak.

Onder de 16 is alcohol niet enkel verboden, er zijn zeker risico's aan verbonden. "De hersenen van kinderen en jongeren zijn nog volop in ontwikkeling", stelt De Druglijn/VAD. "Alcohol verstoort die groei en kan leiden tot leerproblemen en verminderde geheugenprestaties. Overmatig alcoholgebruik remt ook de persoonlijkheidsontwikkeling af." Uit cijfers van De Druglijn blijkt dat 45% van de jongeren onder de 16 al alcohol nuttigde.