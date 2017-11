13-jarige fietser zwaargewond na aanrijding Jurgen Eeckhout

17u26

Bron: Eigen berichtgeving 2 Google Maps De Lidl aan de Palingstraat in Lochristi. Een 13-jarige jongen is vanmorgen, toen hij op weg was naar school, zwaargewond geraakt na een verkeersongeval in de Palingstraat in Lochristi.

De jongeman botste er frontaal op een wagen, die ter hoogte van supermarkt Lidl wilde afslaan. De 13-jarige fietser vloog over de motorkap en belandde met een harde smak tegen de voorruit. “Aanvankelijk vreesde men dat zijn leven in gevaar was”, zegt commissaris Jan Michiels van de politiezone Puyenbroeck. “Bij aankomst in het ziekenhuis bleek dat hij een hoofdwonde had, waardoor hij veel bloed verloor. Maar zijn toestand is niet kritiek.” De jongen werd in de loop van de namiddag geopereerd.