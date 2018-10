13 gewonden bij brand in asielzoekerscentrum in Luikse Büllingen mvdb

05 oktober 2018

13u19

Bron: Belga 4 Dertien personen zijn gisteravond lichtgewond geraakt bij een brand in een asielzoekerscentrum in Manderfeld, deelgemeente van Büllingen, in de provincie Luik.

De brand brak uit in de sportzaal. Het provinciaal rampenplan werd afgekondigd en 140 mensen werden geëvacueerd uit het opvangcentrum, meldt politiezone Eifel.

Door de brand, die omstreeks 21.30 uur ontstond, was er een grote rookontwikkeling. De hulpdiensten van Vielsalm, St-Vith, Büllingen, Verviers, Eupen en Stavelot werden opgeroepen. De medische helikopter van Bra-sur-Lienne kwam ook ter plaatse.

Tegen 23.50 uur konden de bewoners van het centrum terugkeren naar hun slaapzalen. Om 00.20 uur was alles onder controle. Het parket werd ingelicht over de feiten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.