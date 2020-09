122 Vlaamse gemeenten bouwen te weinig sociale woningen AW

11 september 2020

18u15

Bron: Belga 0 122 Vlaamse gemeenten bouwen te weinig sociale woningen. Dat blijkt uit een voortgangstoets van Wonen-Vlaanderen.

Elke gemeente in Vlaanderen heeft een eigen streefdoel voor het aantal sociale woningen dat tegen 2025 moet worden bijgebouwd. Op die manier wil Vlaanderen de wachtlijst voor een sociale woning verkorten.



Het Agentschap Wonen-Vlaanderen voert elke twee jaar een voortgangstoets uit. Daaruit blijkt dit jaar dat 178 gemeenten het opgelegde groeipad volgen. 122 anderen gemeenten doen dat niet, tegenover 110 in 2018. Zij hebben nog tot 8 oktober om een plan van aanpak op te stellen waarin ze duidelijk maken hoe ze hun tekort willen oplossen. Wordt er geen overeenkomst bereikt met de gemeente, dan kan minister van Wonen Matthias Diependaele optreden en zelf op zoek gaan naar een sociale woonorganisatie die bereid is het aanbod op grond van die gemeente te realiseren.

Sommige gemeenten hebben de voorbije 11 jaar zelfs meer woningen afgebroken dan opgebouwd. Op deze manier gaan we de strijd tegen armoede nooit winnen Vlaams Parlementslid Maxim Veys (sp.a)

Vlaams Parlementslid Maxim Veys (sp.a) maakt zich zorgen. "Van de 300 Vlaamse gemeenten houdt 40 procent zich niet aan de afspraken", zegt hij. “Sommige gemeenten hebben de voorbije 11 jaar zelfs meer woningen afgebroken dan opgebouwd. Op deze manier gaan we de strijd tegen armoede nooit winnen."

Deze legislatuur worden de nieuwe objectieven, voor de periode 2026-2035, vastgelegd. Veys roept op om die zo ambitieus mogelijk te maken. "Door de coronacrisis zal de vraag naar sociale woningen alleen maar toenemen. De wachtlijsten moeten dringend naar omlaag en elke gemeente moet dan ook zijn steentje bijdragen in de strijd tegen armoede."