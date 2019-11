120 of 100 km/u? Zo verrassend klein is de snelheidswinst TT

12 november 2019

11u48 54 Heel wat lezers reageren misnoegd op de oproep van verkeersinstituut Vias om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verlagen naar 100 km/u. Na het voorstel van rekeningrijden een nieuwe aanslag op de vrijheid van de automobilist? Nochtans verlies je met 100 km/u weinig tot geen tijd in vergelijking met 120 km/u, maar liggen de risico’s voor de verkeersveiligheid fors lager.

Volgens Vias vallen er met een verlaging van de snelheidslimiet heel wat levens en zware ongevallen te vermijden. “Jaarlijks verongelukken in ons land 58 mensen per duizend kilometer snelweg - meer dan het dubbele van het Europees gemiddelde, dat 25 bedraagt”, klinkt het.

Bovendien maakt een lagere maximumsnelheid in reistijd wetenschappelijk gezien helemaal niet veel uit. Je moet al echt lange tijd aanhoudend 120 km/u kunnen rijden in plaats van 100 km/u om een significante winst te boeken. Hoe groter de afstand, hoe groter de winst uiteraard: over 100 kilometer levert je dat uiteindelijk dan 10 minuten winst op. Bij 50 kilometer is het 5 minuten winst (30 minuten in plaats van 25), bij 25 kilometer win je 2,5 minuten (15 minuten in plaats van 12,5).

En dat zijn dan nog enkel theoretische winsten, die losstaan van het feit dat een lagere snelheid bij drukte voor een betere doorstroming zorgt. Zeker in ons land, met zijn vele files en korte woon-werktrajecten, valt de tijdwinst in de praktijk vaak helemaal in het water. Nederlands onderzoek, waar de snelheid op veel autosnelwegen werd verhoogd, heeft begin dit jaar aangetoond dat op 64 procent van de trajecten waar de snelheid is verhoogd van 120 naar 130 km/u, de reistijd net is toegenomen. Waar de snelheid is verhoogd van 100 km/u naar 130 km/u, is de reistijd zelfs in 88 procent van de gevallen toegenomen.

Iets trager rijden zorgt ook voor een veel kortere stopafstand, niet onbelangrijk bij de vele files in dit land. Met 120 km/u sta je stil na ongeveer 100 meter (reactie-afstand en stopafstand samengeteld), aan 100 km/u is dat na een 70-tal meter, 30 meter winst dus. Vandaar ook dat er op veel plaatsen in Vlaanderen, zeker op de filegevoelige stukken, wordt gewerkt met variabele snelheidsbeperkingen.

Touring: “Flexibele en geloofwaardige snelheidslimieten”

Mobiliteitsorganisatie Touring zegt vanmorgen tegen een veralgemeende snelheidsverlaging naar 100 km/u te zijn. De organisatie is wel voorstander van een flexibel systeem dat wijzigt naargelang de weersomstandigheden, de drukte en het moment van de dag of de nacht.

Een algemene snelheidslimiet van 100 km/u is volgens Touring “ongeloofwaardig en onlogisch omdat het wegbeeld uitnodigt tot een hogere snelheid”. “Wanneer de logica en de geloofwaardigheid wegvallen dan is er ook geen draagvlak en dat uit zich dan weer in de vorm van kwaadheid of frustratie, waardoor bestuurders ook de snelheidslimiet niet meer gaan respecteren waar die terecht wél omlaag wordt gebracht, zoals in woonwijken”, zegt woordvoerder Danny Smagghe.

Daarom is het volgens Touring belangrijker te investeren in dynamische borden boven de autosnelwegen die een bepaalde snelheid aanduiden, naargelang de omstandigheden. “En bij slecht weer mag dat gerust 100 km/u zijn.”

Touring pleit tot slot voor “efficiënte controles”. “De zware ongevallen met doden gebeuren allicht door onaangepaste snelheid en dus door chauffeurs die veel sneller rijden dan de toegestane 120/u. Daarom moeten die flexibele snelheidslimieten ook afgedwongen worden door meer efficiënte controles.”