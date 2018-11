120 jobs bedreigd bij Ikea door reorganisatie avh ttr

21 november 2018

11u12

Bron: Belga 45 Meubelgigant Ikea wil de Belgische organisatiestructuur aanpassen. Die intentie maakte het bedrijf vandaag op een bijzondere ondernemingsraad bekend. Hierdoor staan 100 tot 120 banen op de helling, voornamelijk in het hoofdkantoor en de hr-afdelingen.

“Deze aankondiging van een voorgenomen nieuwe organisatiestructuur kadert in de versnelling van de voorgenomen wereldwijde transformatie van de Ingka Group om nog toegankelijker en betaalbaarder te worden voor nog meer mensen”, klinkt het in een mededeling. De groep wil meer investeren in nieuwe en bestaande Ikea-winkels en logistieke centra, winkels in stadscentra ontwikkelen en zich focussen op haar e-commerce platform. Ze wil dat doen “om zo nog beter aan de verwachtingen van de klanten te voldoen”.

Als gevolg daarvan zouden in de komende twee jaar wereldwijd 11.500 nieuwe jobs gecreëerd worden. Indien de voorgenomen transformatie zou worden bevestigd, zouden ook 7.500 van de in totaal 160.000 jobs verloren kunnen gaan. Het gaat vooral om functies in het Zweedse hoofdkantoor en jobs in de hoofdkantoren in 30 markten, waaronder in België.

Gevolgen

Ikea Belgium kan de precieze gevolgen van de voorgenomen organisatiestructuur nog niet inschatten, aangezien nog geen beslissing genomen is en de gesprekken met de sociale partners nog maar net zijn opgestart. Toch meldt het bedrijf dat in het hoofdkantoor en de hr-diensten in Zaventem 100 tot 120 banen kunnen verdwijnen.

CEO van Ikea Belgium, Catherine Bendayan, belooft in de persmededeling om de medewerkers open te informeren en maximaal te ondersteunen. Het bedrijf zal vanaf vandaag, “in open dialoog met de sociale partners, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de potentiële impact zo veel mogelijk te beperken, en om de gevolgen ervan te verzachten”.