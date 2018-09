12 maanden cel voor moeder die haar baby verwaarloosde: "Ze moest aangespoord worden om eten te geven" AW

18 september 2018

16u00

Bron: Belga 2 De correctionele rechtbank uit Turnhout heeft een jonge moeder uit Westerlo schuldig bevonden aan de verwaarlozing van haar baby. De twintiger krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel.

Het zoontje van de vrouw was acht maanden oud toen hij op aanraden van Kind & Gezin naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar stelden de dokters een sterke ondervoeding vast. "Een deskundige besloot dat de groei- en ontwikkelingsachterstand past in het kader van ontbering en ondervoeding. Er kon geen medische oorzaak weerhouden worden", stelt de rechter.



Kort na de geboorte van het jongetje had de politie al melding gemaakt dat het kind in een vuile kamer verbleef. "Zijn moeder stond niet open voor advies inzake opvoeding noch enige hulpverlening", aldus nog de rechter. "Tijdens een afspraak op de dienst kindergeneeskunde moest de moeder aangespoord worden om haar kind voeding te geven. Voorgeschreven medicatie werd niet toegediend."

Verdunde melk

De moeder verdunde de melk van de baby ook sterk met water. De rechtbank tilt zwaar aan de verwaarlozing. "Dit bracht de gezondheid van het kind ernstig in gevaar. Het kind zal de rest van zijn leven hier de gevolgen van moeten dragen."

Samen met de twintiger uit Westerlo stond ook haar moeder mee terecht, een vijftiger uit Turnhout. Op het moment van de verwaarlozing woonde haar dochter en kleinzoon in bij de vrouw. Het openbaar ministerie had ook tegen de vrouw twaalf maanden cel gevorderd, maar de rechtbank sprak haar vrij. Onder meer omdat de twintiger had verklaard dat de oma enkel voor het kind zorgde wanneer zij zelf naar school was of moest werken. "De verantwoordelijkheid voor voeding en verzorging lag bij de moeder van het kind, die ook bij de medische opvolging het aanspreekpunt was", oordeelt de rechter.