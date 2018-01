12-jarige wegloper opgepakt met heroïne en cocaïne op zak TK

18 januari 2018

14u03

Bron: Belga 1 De lokale politie van Charleroi heeft gisteren in de deelgemeente Marchienne-au-Pont een 12-jarige jongen opgepakt die in het bezit was van cocaïne- en heroïnebolletjes. Hij was uit de jeugdinstelling van Fraipont weggelopen.

De jongen was in de open jeugdinstelling geplaatst in verband met drugs, maar liep er al snel weg. De politie werd daarvan niet op de hoogte gebracht, maar zag de tiener gisteren op de weg van Bergen naar Marchienne-au-Pont lopen en kon hem oppakken, bevestigde de woordvoerder van de politiezone Charleroi. De minderjarige was in het bezit van 42 cocaïnebolletjes, 30 heroïnebolletjes en een groot geldbedrag.

Hij zal nu opnieuw voor het jeugdparket van Charleroi worden geleid.