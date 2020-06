12-jarige Waalse jongen schiet zichzelf per ongeluk dood met pistool van zijn vader ADN

12 juni 2020

17u45

Bron: Belga 52 In Beauraing in de provincie Namen is maandag een twaalfjarige jongen overleden, nadat hij per ongeluk een schot met een wapen loste. Dat schrijft de krant l'Avenir vrijdag.

De jongen was alleen thuis en nam een geladen wapen van zijn vader uit een kast die op slot was. Hij loste vervolgens per ongeluk een schot.



Het parket van Namen gaat uit van een tragisch ongeval. Een autopsie sloot de betrokkenheid van iemand anders uit.