12-jarige Sarah Armaiqi al meer dan een week spoorloos kv

09 juni 2018

00u26 0 De twaalfjarige Sarah Armaiqi verliet op vrijdag 1 juni haar woning in Fléron in de provincie Luik. Sindsdien ontbreekt van het meisje elk spoor.

Sarah is 1m60 lang en struis gebouwd. Ze heeft een matte huid en donkerbruin krullend haar. Op het ogenblik van haar vertrek droeg ze een grijze jeansbroek, een zwarte T-shirt en een roze kunstleren jas.

Sarah verplaatst zich met het openbaar vervoer en bezoekt meestal het centrum van Luik en de wijk van de Préalle te Herstal.

De familie van Sarah is erg ongerust en vraagt haar om contact op te nemen.

Weet u waar Sarah is of hebt u meer informatie, dan kan u contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.