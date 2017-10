12 jaar cel voor doodslag op Argentijnse echtgenote hr

Bron: Belga 1 Jef Van Nooten Rens Van Herk kwam in juni met de fiets naar de inleidende zitting van het proces. De correctionele rechtbank in Turnhout heeft Rens Van Herk (50) uit Arendonk schuldig bevonden aan doodslag op zijn Argentijnse echtgenote Marta Fleitas (47). Hij krijgt een gevangenisstraf van 12 jaar. Dat is acht jaar minder dan de maximumstraf van 20 jaar die het openbaar ministerie drie weken geleden had gevraagd.

Het lichaam van slachtoffer Fleitas werd op 8 februari 2015 gevonden in de woning van het koppel aan Onder d'Eike in Arendonk. Fleitas bleek twee avonden voordien te zijn gewurgd. Ook Van Herk was in de woning. Hij had een zelfmoordpoging ondernomen nadat hij zijn echtgenote om het leven had gebracht, maar overleefde die poging.



Onweerstaanbare drang

De nabestaanden van het slachtoffer hoopten dat Van Herk veroordeeld zou worden voor moord, maar de rechtbank volgt de redenering van het openbaar ministerie, namelijk dat voorbedachtheid niet bewezen kan worden. Voor doodslag zijn er volgens de rechtbank wel genoeg bewijzen. De advocaten van Rens Van Herk hadden op een vrijspraak gehoopt. Volgens hen wurgde hij zijn echtgenote uit onweerstaanbare drang na maandenlange vernederingen.