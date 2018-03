12 arrestaties, groot wapenarsenaal waaronder raketlanceerder gevonden bij inval in clubhuizen Hells Angels

07 maart 2018

De politie is gisteravond massaal binnengevallen in de clubhuizen van de Hells Angels in Lanaken en Genk. Er werden in totaal 18 huiszoekingen uitgevoerd op Belgisch grondgebied, daarbij werden 12 arrestaties verricht. Later wordt er beslist over hun aanhouding.