12.000 cannabisplanten en 140.000 euro cash: drie verdachten uit Maasmechelen betrokken bij Albanese wietteelt in grensstreek ADN

21 mei 2019

21u35

Bron: Belga 0 In een onderzoek van de Nederlandse politie en het gerecht in Nederlands-Limburg zijn vandaag twee 40-jarige mannen en een 36-jarige vrouw van Marokkaanse origine uit Maasmechelen gearresteerd. Het drietal werd in Duitsland opgepakt. Ze runden een bedrijf in Sittard-Geleen, waarmee ze grootschalige cannabisteelt in Nederlands-Limburg faciliteerden. Bij de teelt was een Albanese organisatie betrokken. Een reeks huiszoekingen in 20 panden vandaag leverde heel wat op: er werden onder meer 12.000 cannabisplanten, 25 kilo gedroogde cannabis en 140.000 euro cash aangetroffen.

Verder werd beslag gelegd op vier panden in Sittard-Geleen, een hoeveelheid valse paspoorten, vier wagens en een vuurwapen. In vijftien van de twintig panden stond een teeltinstallatie.

De actie vanochtend was gericht tegen georganiseerde wietteelt en startte in de Westelijke Mijnstreek in Nederland. Er was een inval in een bedrijf in de Groenstraat in Geleen, maar tegelijkertijd vonden er huiszoekingen plaats in zusterfilialen van het bedrijf in Duitsland, in Würselen en Alsdorf en in het Belgische Luik.



Naast de drie personen uit Maasmechelen is een 34-jarige Albanees uit Geleen opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij georganiseerde cannabisteelt, witwas en het gebruik laten maken van vervalste identiteitsbewijzen. Er werden nog twaalf andere verdachten gearresteerd.

2016

Aanleiding voor het onderzoek was het ruimen van een cannabisplantage in een pand in Geleen in 2016. Er werden financiële documenten gevonden, die verder onderzocht werden. Hieruit kwam informatie voort van onder meer betrokkenheid van een bedrijf in Geleen en personen van Albanese afkomst. Na overleg waren politie en justitie een integraal strafrechterlijk onderzoek opgestart.

Vanaf eind 2018 nam de Nederlands-Limburgse recherche de firma aan de Groenstraat in Geleen, met filialen in Duitsland en België, onder de loep. De bedrijfsactiviteiten bestonden uit handel in en verhuur van motorvoertuigen, personenvervoer, reisbemiddeling en financiële dienstverlening zoals betaalservice diensten en money transfers. De onderzoekers hadden ook een vermoeden dat het bedrijf zich bezighield met illegale betaalservicediensten en personen met een criminele achtergrond of van Albanese afkomst faciliteerde.

“Meerkoppig monster uit Albanië”

Het bedrijf met de Maasmechelse personeelsleden betaalde de huur en de energiekosten van negentig verschillende panden, waar cannabisplantages ingericht werden. In het onderzoek legde het Nederlandse gerecht verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit bloot. Er werd door de Nederlandse politie gesproken over een "meerkoppig monster uit Albanië".

De Albanese betrokkenen konden gebruikmaken van vervalste Griekse en Italiaanse paspoorten. Het bedrijf in Geleen betaalde schoolgeld voor de kinderen van Albanese spookburgers, die nergens geregistreerd stonden. Griekse restaurants verschaften tewerkstellingscontracten waardoor Albanezen een woonkrediet konden afsluiten. De Nederlandse politie deed een schrijnende conclusie, namelijk dat al deze vormen van ondermijnende criminaliteit bij verschillende instanties geen alarmbel deed rinkelen.