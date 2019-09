119 leegstaande stations, maar NMBS verkoopt er ook 10 per jaar PhG

23 september 2019

05u30 0 De NMBS heeft 185 panden die leegstaan, 119 daarvan zijn stations. Dat blijkt uit gegevens die Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) opvroeg. “Het gaat vaak over iconische gebouwen die een herkenningspunt vormen voor dorpskernen. Langdurige leegstand in zo’n station schept meteen een verloederd beeld voor het hele dorp.”

De NMBS wijst erop dat ze in totaal 2.300 panden beheert. “Dat 119 stationsgebouwen leegstaan, betekent niet dat ze niet gebruikt worden. Ze zijn niet meer toegankelijk voor het publiek, maar heel wat van die gebouwen worden wel nog gebruikt door ons personeel, ze hebben een tijdelijke bestemming als fietspunt of er worden evenementen in georganiseerd. De leegstaande panden die geen functie meer hebben, verkopen we wel degelijk. Elk jaar gaat het om een tiental stations.” Op dit moment staan er vier te koop.