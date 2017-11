117 passagiers richting Oostende urenlang vast op Tenerife door technisch defect vliegtuig Mathias Marien

19u36

Bron: eigen berichtgeving 0 TUI fly 117 passagiers zijn deze avond met meer 24 uur vertraging vertrokken richting Oostende na een technisch defect van het vliegtuig in Tenerife. “Toen duidelijk werd dat het defect niet meteen kon opgelost worden, hebben we besloten de mensen te laten wachten in hotels. Ondertussen is het vliegtuig kunnen vertrekken”, zegt Piet Demeyere van TUI. De reizigers zelf spreken van een gebrek aan communicatie, die volgens TUI via SMS verloopt.

De passagiers met bestemming Oostende moesten in normale omstandigheden gisteren om 13.55 uur plaatselijke tijd (14.55 uur Belgische tijd, red.) vertrokken zijn vanuit de populaire vakantiebestemming. “Enige tijd voor het vertrek werd bij een controle van het vliegtuig een technisch defect waargenomen”, zegt Piet Demeyere, woordvoerder van TUI. “Al snel bleek dat de herstelling niet op enkele uren klaar zou zijn. Op dat moment hebben we beslist de vlucht te annuleren en de 117 passagiers onder te brengen in hotels. Zo konden ze in betere omstandigheden wachten op een oplossing.”

Uiteindelijk moesten de reizigers de volledige nacht doorbrengen op Tenerife. Deze ochtend kregen ze een nieuwe melding: het vliegtuig zou vertrekken om 13.30 uur . Volgens de reismaatschappij duurde de herstelling van het vliegtuig iets langer dan gepland. Het duurde nog tot 17 uur Belgische tijd vooraleer de passagiers de lucht ingingen met toestemming van de controletoren.

Gebrekkige communicatie

Verschillende passagiers klagen ondertussen over de volgens hen slechte communicatie van TUI. “Pas uren nadat we normaal zouden vertrekken werden we op de hoogte gebracht. We hadden het vliegtuig op dat moment al terug moeten verlaten. Daarna brachten ze ons naar een hotel 100 kilometer verderop”, zegt een van de reizigers aan boord.

Volgens TUI verliep de communicatie met de gestrande reizigers via sms. “Dat werkt sneller en efficiënter om iedereen te bereiken. Met de klassieke manier via hostessen is het moeilijker alle betrokkenen ineens te bereiken. Als er klachten zijn, kunnen de mensen daar zeker voor terecht bij onze klantendienst. Dan kunnen we samen bekijken waar het eventueel fout liep”, besluit Piet Demeyere van TUI.