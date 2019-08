Exclusief voor abonnees 11 procent minder dagjestoeristen aan de kust deze zomervakantie: is de zee passé? Bieke Cornillie

30 augustus 2019

17u32 3 De kust lokte deze vakantie 11 procent minder dagjestoeristen dan vorig jaar. Toen was het top, nu een ‘typisch Belgische’ zomer. Geen paniek dus, want de hotels zaten wél vol. “En die dagjestoeristen verspreiden zich vandaag over het hele land in plaats van enkel over de kustlijn”, zeggen experts.

Drie hittegolven. Dan zou je toch denken dat het afgelopen zomer op de koppen lopen en over de frigoboxen en schepjes struikelen was aan onze Belgische kust. Op een topdag, zoals het voorbije weekend toen 350.000 dagjestoeristen naar zee wilden, zeker, maar over de hele zomervakantie heen? Dat viel wat tegen. Het was nog eens een ‘typisch Belgische’ zomer- soms mooi, maar soms ook te heet of te nat- en dat maakte dat er toch een miljoen minder dagjesmensen van het strand kwamen genieten. Een daling van elf procent in vergelijking met die topzomer van vorig jaar. In juli klokte de kust zelfs af op 2,7 miljoen dagtoeristen, een vijfde minder dan vorig jaar.

