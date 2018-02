11 koude winterweerweetjes Jolien Meremans

25 februari 2018

14u14

Bron: Flou.nu, factretriever 72 De winter is nog lang het land niet uit. Nog een hele week lang zullen de temperaturen net onder het vriespunt blijven schommelen. Om de gezellige wintersfeer nog even binnen te houden, zetten we een aantal winterweetjes op een rijtje.

1. Dicht bij zon

Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar in de winter bevindt de aarde zich het dichtst bij de zon.

2. Recordsneeuwvlok

De grootste sneeuwvlok ooit werd waargenomen in Montana en was 38 centimeter breed en 8 centimeter lang.

3. Frigofobie

Mensen met frigofobie hebben schrik voor koude dingen en koud winterweer. Ze proberen tijdens de winter dan ook zo vaak mogelijk binnen te blijven.

4. Lage seksuele activiteit

Koud winterweer dempt de seksuele activiteiten en een koelere lichaamstemperatuur vermindert de opwinding voor zowel mannen als vrouwen. Interessant is dat vrouwen 30% meer kans hebben op een orgasme als hun voeten warm zijn.

5. -123° C

De koudste temperatuur ooit gemeten bedroeg -123 ° C op Vostok Station op Antarctica in 1983.

6. Witte transformatie

Sommige dieren bezitten het verbazingwekkende vermogen om in de winter wit te worden: de poolvos, arctische haas, sneeuwhoen en hermelijn veranderen dan van kleur.

7. Kan je tong echt bevriezen?

Raakt je vochtige tong een stuk metaal dat onder het vriespunt is, dan zal het vocht op en in de poriën op je tong bevriezen. Ook al stuurt je lichaam voortdurend warm bloed naar je tong, hij ontdooit niet meer. De atomen in het metaal zitten namelijk zo dicht opeengepakt dat ze de warmte van de tong veel sneller wegleiden dan je lichaam warmte kan aanvoeren.

8. Blauwe lippen

Je blauwe lippen in de winter ontstaan doordat het hemoglobine in je bloed minder makkelijk zuurstof opneemt en vervoert. Je lichaam heeft het dan extra moeilijk om ook belangrijke organen warm te houden.

9. Krabben

Een ideale methode om het ijs van je voorruit te krabben bestaat jammer genoeg nog niet. Van boven naar beneden of van links naar rechts; iedereen doet het op zijn eigen manier. Het is wel verstandig om een kurk tussen je ruitenwissers te plaatsen. Zo vermijd je dat ze vastvriezen.

10. Sneller plassen?

Bij koud winterweer krijg je het gevoel dat je vaker moet urineren. Een van de oorzaken daarvan is dat de huid rondom de plasbuis kouder wordt en als gevolg daarvan samentrekt.

11. Fietsen

Duffel je bijzonder goed in tijdens het fietsen. Door de rijwind is de gevoelstemperatuur nog lager dan bij bijvoorbeeld hardlopen. Je koelt dan dus ook veel sneller af. Probeer eerst altijd tegen de wind in te fietsen, zodat je daarna met de wind mee kan fietsen. Je helpt daardoor onderkoeling te voorkomen: in het begin ben je namelijk minder bezweet en koel je dus minder snel af.