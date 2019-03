107 Syriërs met 'Kucam-visum' spoorloos Maggie De Block (Open Vld) presenteert intern onderzoek Isolde Van Den Eynde

14 maart 2019

05u00 1 Van 121 mensen die een humanitair visum kregen via het kabinet-Francken, is Vreemdelingenzaken het spoor bijster. Liefst 107 van hen stonden op een lijst van Melikan Kucam. Dat blijkt uit het onderzoek dat minister Maggie De Block (Open Vld) bestelde bij haar administratie. "Het systeem-Francken is ontspoord."

Na het losbarsten van de affaire-Kucam bestelde minister Maggie De Block (Open Vld) een intern onderzoek bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Ter herinnering: voor het uitreiken van humanitaire visa vertrouwde haar voorganger Theo Francken (N-VA) op vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen in ons land. Eén van hen, het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam, wordt ervan verdacht grof geld te hebben verdiend aan visa. De werkmethode van Francken voor humanitaire visa wordt sindsdien in het parlement onder de loep gelegd.

Vorige maand zei minister De Block al dat er een aantal Syrische christenen met een humanitair visum spoorloos verdwenen. Lees verder onder de video:

Eén jaar in België

Het onderzoek leverde enkele verrassende feiten op. 1.502 personen vroegen via het kabinet-Francken een humanitair visum aan. Via Kucam kregen 326 Syriërs (22%) zo'n visum - meer dus dan de 219 waar Francken het tot nu toe over had. 78 mensen pikten het reisdocument niet op bij de ambassade van Beiroet. Niet helemaal ongewoon, maar het is wel een erg hoog cijfer ten opzichte van de andere tussenpersonen. Wat vooral opvalt, is dat 107 mensen hun visum wel hebben opgehaald op de ambassade, maar zich nooit hebben gemeld in ons land. Bij alle andere tussenpersonen waren dat er samen slechts 14. "Waar zijn die heen? Met welke intenties vroegen ze een visum aan?", vraagt De Block zich af.

Belangrijk: met een humanitair visum mag je één jaar in ons land blijven. Je kan dus stellen dat sommigen nog tijd hebben. Maar het is wel de bedoeling dat je zo snel mogelijk asiel aanvraagt. Alvast 22 mensen die op de lijst-Kucam stonden, deden dat niet binnen het jaar.

Het gerechtelijk onderzoek naar Kucam loopt nog, maar de cijfers zorgen voor veel vragen. Waar ook De Block het antwoord niet op had. "Het lijkt hier wel een quiz", liet ze zich ontvallen.

Ook andere vaststellingen deden de wenkbrauwen fronsen. Zo kregen twee mensen een humanitair visum voor ons land, maar die vroegen dan asiel aan in Nederland en Duitsland. En van één vluchteling die een visum kreeg en vervolgens asiel aanvroeg, wordt onderzocht of hij zware misdaden pleegde. Volgens politieke bronnen was hij een aanhanger van het Assad-regime. Hij stond niet op de lijst-Kucam, maar op die van een andere tussenpersoon - de Syrische priester Thomas Dibo Habbabé.

Slordige Francken

Sinds de val van de regering staan Francken en De Block - ook rivalen in Vlaams-Brabant - met getrokken messen tegenover elkaar. Het rapport geeft De Block de kans om nog eens in te beuken op Francken. Ze kan niet garanderen dat DVZ alle puzzelstukjes heeft gevonden, omdat het kabinet zo "slordig" werkte. Nog volgens De Block was voor één op de drie dossiers de nationaliteit niet bekend wanneer het kabinet de instructie gaf om een visum te geven. De methode-Francken is "niet voor herhaling vatbaar". Er waren geen duidelijke criteria voor de visa en er was geen verdere opvolging. "Het systeem-Francken is ontspoord. En de misbruiken zijn daar een onvermijdelijk gevolg van."

Francken zelf hield zich opmerkelijk stil op Twitter. In een reactie zegt hij achter zijn reddingsoperaties te blijven staan: ze waren de enige manier om bedreigde christenen te redden. Hij roept op om het gerecht zijn werk te laten doen en niet te vervallen in "politieke spelletjes". De commissie wil Francken nog eens horen over de hele zaak, maar of hij daarop ingaat, is niet duidelijk.