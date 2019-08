102 extra overlijdens tijdens hittegolf van eind juni SPS HAA

08 augustus 2019

Bron: Belga 10 Tijdens de hittegolf van eind juni vonden in België 102 extra overlijdens plaats. Dat meldt Sciensano. De federale gezondheidsinstelling spreekt van een “zeer matige oversterfte”.

Van zondag 23 juni tot zondag 30 juni vond in België een eerste hittegolf plaats. Het hitteplan werd al op vrijdag 21 juni gelanceerd. Tijdens die periode werd in België een kortstondige, lichte toename van het aantal sterfgevallen waargenomen in alle leeftijdsgroepen van de bevolking. Het gaat om 102 extra overlijdens, of 3,5 procent meer dan het verwachte aantal overlijdens (2.885), meldt Sciensano. Vooral de groep van 65 tot 84-plussers werd getroffen.



De heetste dagen toen waren 24, 25 en 29 juni, met temperaturen boven de 30 graden en verhoogde ozonconcentraties. “Tijdens of net na dergelijke warme dagen, merken we vaak dat er in werkelijkheid meer mensen sterven dan verwacht”, aldus Sciensano.

Ozon- en hitteplan

Door te spreken over een “matige oversterfte”, benadrukt Sciensano wel dat het aantal extra overlijdens beperkt is gebleven. “We hebben al zomers gekend waar er meer extra doden zijn gevallen door de hitte”, zegt Nathalie Bossuyt, onderzoekster bij Sciensano. “Maar het is moeilijk om hittegolven met elkaar te vergelijken, want de omstandigheden zijn telkens anders. De oversterfte hangt af van meerdere factoren, waaronder luchtvervuiling, de lengte en opbouw van de warmteperiode.”



Het is dan ook niet mogelijk om exact vast te stellen waarom het aantal extra overlijdens relatief laag ligt. Al denkt Sciensano wel dat maatregelen van het ozon- en hitteplan een positief effect hebben gehad.

Tweede hittegolf

Er zijn nog geen cijfers beschikbaar van het aantal extra overlijdens tijdens de tweede hittegolf, die in juli plaatsvond en waarbij de temperatuur op veel plaatsen steeg tot boven 40 graden. Die gegevens worden binnen enkele weken verwacht.