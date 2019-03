100km-run voor Kom op tegen Kanker levert ruim 1,4 miljoen euro op FVI

24 maart 2019

16u07

Bron: Belga 0 In het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom hebben 581 loopteams zondag deelgenomen aan de tweede "100km-run" voor Kom op tegen Kanker. Dat leverde een recordbedrag van 1,452 miljoen euro op voor klinisch kankeronderzoek. Volgend jaar komt er alvast een derde editie, maar dan in Knokke.

Het concept van de 100km-run houdt in dat teams van telkens vier lopers samen 100 kilometer afleggen ten voordele van KotK. Het is echter geen aflossingswedstrijd: de eerste loper krijgt na 10 kilometer gezelschap van een tweede, na 20 kilometer van een derde en na 30 kilometer van de vierde. Na 40 kilometer zit de wedstrijd erop, zodat de vier samen 100 kilometer achter de rug hebben. Door samen over de finish te lopen, laat het team zien dat naast de uitdaging ook het groepsgevoel centraal staat.

Onder de deelnemers waren ook de ambassadeurs van deze editie, actrice Tine Embrechts en journalist Wim De Vilder. De teams zamelden elk minstens 2.500 euro in en zorgden voor een totaalopbrengst van ruim 1,4 miljoen euro. "Dat geld investeren we in klinisch onderzoek dat een directe invloed heeft op het leven en welzijn van de kankerpatiënt én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie", zegt Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker. "Zo geven we geld aan onderzoek naar zeldzame tumoren en zetten we in op onderzoek naar geneesmiddelen die minder neveneffecten bij de patiënt veroorzaken."