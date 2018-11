100 jaar Wapenstilstand: hier vinden vandaag herdenkingen plaats TDM kg

11 november 2018

08u10

Bron: VTM Nieuws/Belga 42 In heel ons land zijn er vandaag grote herdenkingen voor de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Om elf uur is het precies honderd jaar geleden dat de wapenstilstand gesloten werd. Vandaag zullen er dan ook twee Last Posts zijn onder de Menenpoort in Ieper. In Parijs is er straks een grote herdenking aan de Arc De Triomphe. Heel wat staatshoofden en regeringsleiders zullen daar aanwezig zijn, onder wie premier Michel, Donald Trump, Vladimir Poetin en Emmanuel Macron. Je kan de herdenkingsplechtigheid in Parijs hier live volgen.

Vandaag, 11 november, is het precies honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog officieel eindigde met de ondertekening van de Wapenstilstand. Dat wordt overal in ons land en in heel Europa herdacht.

Ieper

Bij ons is de hoofdrol traditioneel weggelegd voor Ieper. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) trekt ‘s morgens naar de Kattenstad voor de Poppy Parade. Daarna volgt de Last Post onder de Menenpoort, waar Bourgeois een krans neerlegt. Zondagavond trekt de minister-president naar de Brusselse Bozar voor ‘Memory, let all slip - Verhalen van de grote oorlog’, een voorstelling met onder meer poëzie, proza, beeldfragmenten en muziek over WOI.

Parijs

Premier Charles Michel gaat naar de Franse hoofdstad Parijs voor een herdenking met meer dan zestig staatshoofden, regeringsleiders en topmannen van internationale organisaties zoals de VN. Naast Frans president Emmanuel Macron tekenen onder meer zijn Amerikaanse, Russische en Turkse ambtgenoten Donald Trump, Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan present. Ook Duits bondskanselier Angela Merkel en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zijn in Parijs. Om 11 uur komen de wereldleiders samen aan de Arc de Triomphe voor een herdenkingsceremonie, gevolgd door een lunch in het Elysée.

Graf van de Onbekende Soldaat

Kamervoorzitter Siegfried Bracke en Senaatsvoorzitter Christine Defraigne nodigen 400 leden van oud-strijdersverenigingen en kinderen tussen 10 en 12 jaar uit alle provincies uit om de Wapenstilstand te herdenken. Dat gebeurt aan de Congreskolom in Brussel, in aanwezigheid van het koningspaar. Koning Filip en Koningin Mathilde leggen de traditionele krans neer aan het Graf van de Onbekende Soldaat.

India

Via het Britse Gemenebest waren tijdens de eerste Wereldoorlog ook ruim meer dan een miljoen soldaten uit Nieuw-Zeeland, Australië en India aanwezig op de slagvelden in Europa. Die landen herdachten eerder vandaag al de Wapenstilstand en hun in totaal meer dan 150.000 doden.



In de Indiase hoofdstad New Delhi werd een plechtige ceremonie gehouden ter ere van de mannen en vrouwen die het leven lieten tijdens de oorlog. India stuurde 1,3 miljoen soldaten naar Europa, van wie er 74.000 sneuvelden.

Australië en Nieuw-Zeeland

Ook in de Australische hoofdstad Canberra werden Wapenstilstand en de gesneuvelden herdacht. Meer dan 400.000 Australiërs dienden tijdens de oorlog in het leger, van wie meer dan 300.000 in het buitenland. Bijna 62.000 soldaten overleefden de oorlog niet.



In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington daagden tienduizenden op voor de herdenking. In totaal lieten 18.300 soldaten uit het land het leven. Meer dan 100.000 inwoners of destijds een tiende van de bevolking diende toen in het buitenland in het leger.

1.567 dagen

Vandaag worden alle herdenkingen van de afgelopen vier jaar afgerond. De Eerste Wereldoorlog duurde uiteindelijk 1.567 dagen en kostte bijna 18 miljoen mensenlevens. Eens de wapens zwegen was de euforie enorm, straten en pleinen liepen vol. Van Parijs over Brussel en Londen tot in New York, overal werd het einde van de vijandelijkheden uitbundig gevierd. VTM NIEUWS-journaliste Suzy Hendrikx zette de gebeurtenissen van de historische dag op een rij.