100 huisartsen over corona: “Geen materiaal, geen uniform protocol”

Fien Tondeleir

03 maart 2020

19u51

Geen mondmaskers, geen ‘neuswissers’, geen veiligheidsbrillen, geen schorten of handgel. Vlaamse huisartsen klagen steen en been over een gebrek aan middelen om eventueel verdachte coronagevallen in hun praktijk te onderzoeken, zo blijkt uit een rondvraag bij 100 dokters. Er zijn er ook die kritiek hebben over de te volgen procedure. “We missen van in het begin één uniforme richtlijn die via één communicatieplatform wordt meegedeeld.”