100 actievoerders opgepakt nadat ze repatriëringscentrum 127bis binnendrongen

20 juni 2018

11u01

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, Facebook 344 Actievoerders zijn vandaag het repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel binnengedrongen. "Via ladders klommen ze over de omheining", zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver-NVA). D e politie heeft honderd actievoerders opgepakt.

Verschillende tientallen actievoerders hielden een protestactie aan het gesloten centrum, om te protesteren tegen de bouw van vijf aparte woonunits voor gezinnen, naast de luchthaven van Zaventem. "Voor ons is het volstrekt ongerechtvaardigd om mensen, minderjarigen of volwassenen, op te sluiten in een gesloten centrum", klonk het.

"Wij staan open voor betogingen", reageert burgemeester Ryon. "Iedere aanvraag tot manifestatie, mits het maken van afspraken ter vrijwaring van de openbare orde, wordt gefaciliteerd. Maar er is deze keer met veiligheidsnormen gespeeld, zowel voor het personeel, de bewoners in de centra, als de arbeiders die op de werf aan het werk waren. Daarnaast hebben de gebouwen ook schade geleden omdat ze met een 40-tal personen onrechtmatig de daken hebben beklommen."

Ondanks de toegang tot de werf voor arbeiders blijft de site een repatriëringscentrum zonder toegang voor onbevoegden en de actievoerders zijn tegen de wil in van de arbeiders binnengestormd en hebben het domein bezet, aldus nog de burgemeester. "Eens ze binnen waren, hebben zij de poorten achter zich gesloten en zijn in groep op de daken gaan staan. Zij hadden ook betonnen olievaten waaraan zij zich hebben vastgeketend."

Ook een cameraploeg van de Franstalige openbare omroep RTBF werd even gearresteerd, meldt burgemeester Ryon, maar nadien weer vrijgelaten. "De politie had de journalisten herhaaldelijk gevraagd het domein van het gesloten centrum te verlaten en van buiten de omheining te filmen maar zij zijn niet op de vragen ingegaan", aldus de burgemeester. "Aan de personen met cameramateriaal werd herhaaldelijk en vriendelijk gevraagd om de site te verlaten. Geen enkele persoon die in het bezit was van cameramateriaal identificeerde zich met een perskaart."

"De voorbereide actie van vandaag, waarbij manifestanten zich vastketenden, daken beklommen en daarbij schade aanbrachten, de rust in de asielcentra verstoorden en geen enkel gevolg gaven aan de vraag van de politie om de site vrijwillig te verlaten, noopte de burgemeester en politie tot een tussenkomst. Die ontzetting is op een rustige manier is verlopen. Geen enkele aangehouden persoon werd langer dan noodzakelijk van zijn vrijheid beroofd", aldus Ryon.

Collectief #NotInMyName

De actie vindt plaats twee dagen voor een parlementair bezoek aan het nieuwe gesloten centrum voor gezinnen. Volgens het collectief #NotInMyName, dat achter de actie staat, is bezoeken gelijk aan goedkeuren.

"Gedetineerden getuigen voortdurend over de slechte omstandigheden in de centra, maar het fundamentele probleem blijft de opsluiting zelf", klinkt het in een persbericht. "We klagen aan dat buitenlandse personen opgesloten worden in gesloten centra enkel en alleen omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. De bouw van dit nieuwe gesloten centrum voor gezinnen is ronduit schandalig. Voor ons is het volstrekt ongerechtvaardigd om mensen, minderjarigen of volwassenen, op te sluiten in een gesloten centrum. En zelfs de "beste" detentieomstandigheden rechtvaardigen niet dat mensen die geen enkele misdaad hebben begaan, achter tralies worden gezet."

