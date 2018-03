100.000 euro per maand is geen uitzondering: zoveel verdienen notarissen in ons land ep

07 maart 2018

Bron: VRT Nieuws, Knack 8 100.000 euro bruto is geen uitzonderlijk maandloon voor notarissen, dat heeft een onderzoek van weekblad Knack aan het licht gebracht. Een notaris in Knokke-Heist ontving in 2016 zelfs 1,9 miljoen euro.

De journalisten van Knack namen de jaarrekeningen van veertig verschillende notarissen onder de loep en berekende wat ze nog bruto overhielden na de aftrek van personeels- en andere beroepskosten. Wat blijkt? Een notaris die ‘minder goed’ verdient, houdt een maandloon tussen 60.000 en 70.000 euro bruto over. Hun meer succesvolle collega's mogen dus op 100.000 euro rekenen. Maar het weekblad maakt ook melding van uitschieters, zo was er een notaris uit Gent met een inkomen van bijna 1,5 miljoen euro in 2016, eentje in Knokke-Heist ontving zelfs 1,9 miljoen.

Maar niet iedereen is overtuigd van de geloofwaardigheid van het onderzoek. De woordvoerder van de federatie van notarissen Fednot zei aan de VRT: “Een steekproef van 40 notarissen, dan heb je maar 2,6 procent van het volledige notariaat ondervraagd. Deze resultaten zijn dus absoluut niet representatief. Enkele jaren geleden bleek uit onderzoek van de federatie van vrije beroepen dat het gemiddelde inkomen van een notaris rond de 16.000 euro bruto ligt.” Geen enkele van de betrokken notarissen heeft al op het artikel in Knack gereageerd.