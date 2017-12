100.000 Belgen betrokken bij Uber-hack SVM

11u53

Bron: Belga 0 Photo News De gegevens van zowat 100.000 Belgische gebruikers van Uber werden in oktober 2016 gehackt. Wereldwijd gaat het om niet minder dan 57 miljoen gebruikers en chauffeurs van de Amerikaanse start-up.

Eind november publiceerde de nieuwe CEO van Uber, Dara Khosrowshahi, een blogpost over het datalek dat meer dan een jaar daarvoor was gebeurd. In die blog schreef hij dat bank- of transportgegevens niet gelekt waren - enkel namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers.

Nog volgens Khosrowshahi werden alle nodige maatregelen genomen om het lek in te dijken en om te vermijden dat in de toekomst opnieuw gegevens lekken. Het lek deed zich voor bij een onderaannemer van de start-up. De eigen IT-infrastructuur werd niet gehackt, aldus nog Khosrowshahi.