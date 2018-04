10 mensen in ziekenhuis na brand in Antwerpse woningblok Sander Bral

00u08 11 In een sociale woningblok op de Halewijnlaan op de Antwerpse linkeroever is donderdagavond om een nog onbekende reden brand ontstaan op de vijfde verdieping. Tien bewoners met rookvergiftiging werden naar het ziekenhuis gebracht, zo zegt de brandweer. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse.

Er ontstond heel veel rookontwikkeling in de traphal waardoor een twintigtal personen het dak van het gebouw van 16 verdiepingen moesten opvluchten. De brandweer heeft die mensen via dezelfde traphal kunnen bevrijden, tien van hen, onder wie de bewoonster van het appartement waar het vuur uitbrak, werden bevangen door de rook en werden met rookintoxicatie voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Omwille van de omvang van het gebouw werd het medisch interventieplan even afgekondigd. Een dik half uur na de oproep had de brandweer het incident al onder controle. Er moest wel nog lang geventileerd worden en de schade wordt nog opgemeten. Het appartement waar de brand ontstond is alvast onbewoonbaar verklaard.