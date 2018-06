10 jonge drugdealers opgepakt in grootschalig onderzoek Arne Adriaenssens

29 juni 2018

13u54

Bron: Belga 14 In de politiezone Vlas zijn tijdens acht huiszoekingen tien jonge drugdealers opgepakt. Eén van hen was minderjarig. Ook tienduizenden euro’s aan drugs, cash geld en spullen werden in beslag genomen.

Bij acht huiszoekingen in Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Wielsbeke en Ingelmunster heeft de politie tien jonge drugdealers aangehouden. Eén van hen is minderjarig en werd door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De negen meerderjarige verdachten werden opgepakt en blijven voorlopig aangehouden. Sommigen zijn amper negentien jaar oud.

Bij de huiszoekingen vond de politie grote hoeveelheden cocaïne en cannabis met een straatwaarde van minstens 54.000 euro. Ze namen ook vijf voertuigen, een stapel merkkledij en 30.000 euro cash geld in beslag.

Reizen & prostituees

De huiszoekingen zijn het resultaat van maanden aan intensief speurwerk. De lokale recherche van de politiezone Vlas hield de jongeren al langer in de gaten. Uit observaties en telefoontaps bleek dat de bende op grote schaal drugs verhandelden. Wekelijks pikten ze in Antwerpen minstens een kilo cocaïne op. Het geld dat ze met hun handel verdiende besteedden de jongeren aan exotische reizen, prostituees en luxueuze wagens.

Volgens de politie is deze vangst een serieuze stap in het oprollen van het bewuste drugsnetwerk. Ze hoopt aan de hand van verder onderzoek het uitgebreide netwerk in kaart te brengen.