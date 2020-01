10 jaar nadat Jonathan Jacob stierf in politiecel vindt zijn vader rust

05 januari 2020

VTM NIEUWS

Morgen is het 10 jaar geleden dat Jonathan Jacob om het leven kwam in een politiecel in Mortsel. Hij stierf nadat hij hard werd aangepakt door het bijzondere bijstandsteam van de politie. Zijn vader heeft járenlang een juridische strijd gevoerd. Pas na het proces heeft hij rust gevonden, na een menselijk gesprek met één van de betrokkenen. Jan Jacob zorgt al tien jaar lang elke dag voor de paarden van zijn zoon Jonathan, zo voelt hij zich dicht bij hem. Het verdriet om de dood van Jonathan slijt niet.