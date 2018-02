10 daklozen opgepakt in Etterbeek om ze tegen de kou te beschermen rvl

26 februari 2018

08u52

Bron: Belga 1775 Burgemeester Vincent De Wolf van Etterbeek heeft afgelopen nacht 10 daklozen laten oppakken om ze te beschermen tegen de winterkou. Dat meldt VTM Nieuws. Hij had daarvoor een politieverordening uitgevaardigd die het mogelijk maakt daklozen die niet naar de winteropvang willen, administratief aan te houden zodat ze de nacht niet in de kou doorbrengen. "De burgemeester is wettelijk verplicht om de openbare veiligheid te garanderen en hulp te bieden aan mensen in nood", klinkt het.

De uitzonderlijke maatregel is genomen omwille van het strenge winterweer dat aangekondigd wordt, waarbij temperaturen tot -10 graden worden verwacht. De gevoelstemperaturen kunnen zelfs nog een stuk lager liggen.

"Daklozen die in die omstandigheden buiten blijven, dreigen onderkoeld te raken en dood te vriezen", zegt burgemeester De Wolf. "De politieverordening laat daarom toe om, in de gevallen waar dat absoluut noodzakelijk is, daklozen die zichzelf in gevaar brengen door opvang te weigeren, administratief aan te houden.

Elke dakloze moet overgebracht worden naar een verwarmde zaal van de gemeente en er moet meteen een arts opgeroepen worden om hun gezondheidstoestand na te gaan en te oordelen of de persoon in kwestie gevaar loopt als hij of zij terug naar buiten gaat. Geeft de arts een negatief advies, dan moet de dakloze in de gemeentelijke zaal gehouden worden tot de volgende ochtend."

De politieverordening geldt tussen 20.00 uur 's avonds en 07.00 uur 's ochtends en loopt tot 8 maart. Als de klimatologische omstandigheden dezelfde blijven, kan ze nog verlengd worden.