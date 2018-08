10.065 gedetineerden in Belgische gevangenissen SPS

20 augustus 2018

15u46

Bron: Belga 8 Het aantal gedetineerden in Belgische gevangenissen bedroeg vandaag exact 10.065. Op 2 januari 2018 waren er dat 10.335. De cijfers zijn afkomstig van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (FOD Justitie). De openbare omroep had afgelopen weekend bericht dat het aantal gedetineerden voor het eerst sinds lang onder de kaap van 10.000 was beland.

"Het is een weerkerend fenomeen dat in de zomer het aantal gedetineerden daalt, omdat er minder rechtbankzittingen en dus veroordelingen zijn. Het aantal gedetineerden schommelt. Er kan een zwaar weekend met veel aanhoudingen zijn, maar de cijfers dalen sinds 2016-2017", zegt Sieghild Lacoere, woordvoerster van Justitieminister Koen Geens.

Samen met minister van Volksgezondheid Maggie De Block is werk gemaakt van 600 plaatsen voor geïnterneerden, licht Lacoere de daling toe. De Forensisch Psychiatrische Centra in Antwerpen (182 plaatsen) en Gent (264 plaatsen) zijn momenteel volledig bezet. Daarnaast hebben extra plaatsen voor geïnterneerden in het externe zorgcircuit de gevangenissen ontlast, aldus de FOD Justitie.

Elektronisch toezicht

Naast het gewone elektronisch toezicht met enkelband - 1.650 vandaag, net als begin dit jaar - wijst Lacoere op het elektronisch toezicht onder voorlopige hechtenis. Dat systeem is gegroeid van 231 dossiers begin 2018 naar vandaag 335. Verder wijst zij op de snellere toepassing van alternatieve straffen, bijvoorbeeld bij veroordeelden die aan het einde van hun straf zijn gekomen. "Allemaal kleine factoren die de daling verklaren", aldus Sieghild Lacoere.

Tot slot is er de uitwijzingspolitiek van illegale veroordeelden en verdachten van staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken. Op 1 augustus vond de duizendste effectieve verwijdering dit jaar uit Belgische gevangenissen plaats. In juli werden 140 ex-gedetineerden gerepatrieerd. Ter vergelijking: 1.622 effectieve verwijderingen in 2017, 1.595 in 2016, komende van 378 in 2012, meldt zijn kabinet.