10.000 Waalse kinderen op Vlaamse scholen DV-BH

30 maart 2018

15u04

Bron: VTM Nieuws 0 Bijna 10.000 Franstalige jongeren gaan in Vlaanderen naar school. Vooral de groep middelbare scholieren groeit gestaag, met zo’n twintig procent in tien jaar tijd. Het zijn meestal de ouders die voor een Vlaamse school kiezen. Kinderen worden zo tweetalig en dat geeft later meer keuze op de arbeidsmarkt.

De afgelopen jaren is het aantal Waalse leerlingen in Vlaamse scholen met 7,8 procent gestegen. In de middelbare scholen gaat het zelfs om 21 procent. In het totaal volgen ongeveer 10.000 Waalse kinderen en jongeren les in Vlaamse scholen.

Het zijn in de meeste gevallen de ouders die ervoor kiezen hun Franstalige kinderen naar een Nederlandstalige school te laten gaan. Ze willen hun kinderen tweetalig maken en hun kansen later op de arbeidsmarkt vergroten.