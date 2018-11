10.000 flessen gestolen onderweg naar Champagneweekend in Middelkerke Bart Boterman

09 november 2018

21u40

Bron: eigen berichtgeving 0 Een lading champagne van 10.000 flessen bestemd voor het Champagneweekend in Middelkerke, dat dit weekend plaatsvindt, is vandaag onderweg gestolen. De lading ter waarde van naar schatting 150.000 euro was plots spoorloos en werd in de loop van de dag onderschept in Duitsland, op weg naar Roemenië.

“De champagneboeren leggen elk jaar samen een vrachtwagen in, opdat ze zelf niet zouden moeten sleuren met dozen. Blijkbaar moet er in een ketting van onderaannemers van de transportfirma iets grondig fout gelopen zijn en zaten daar onderaan de keten enkele malafide personen tussen”, zegt wijnrecensent Alain Bloeykens, presentator op het 22ste Champagneweekend in De Branding in Middelkerke.

“De champagneboeren begonnen ongerust te worden toen de vrachtwagen maar niet aankwam. Uiteindelijk zijn ze zelf in allerijl om nieuwe ladingen gereden”, gaat Bloeykens verder. Hier en daar ontbreekt vanavond mogelijks nog een bepaalde cuvée, maar dat zou morgen aangevuld worden.

“Er zijn opnieuw voldoende voorraden van elk wijnhuis. Het probleem is opgelost”, bevestigt organisator Rosalie Verlinde. De onderschepte lading staat momenteel nog vast in Duitsland voor onderzoek en zal daarna meteen naar de champagnestreek terugkeren.

Het champagneweekend ging vandaag om 20 uur van start met de officiële inhuldiging van de nieuwe ridder in de Orde van de Champagne.