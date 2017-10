1 zwaargewonde, 11 lichtgewonden bij botsing lijnbussen Hasselt mvdb

19u50

Twaalf mensen zijn deze avond rond 18.30 uur gewond geraakt bij een botsing tussen twee lijnbussen in Kuringen (Hasselt). Eén gewonde heeft zware verwondingen opgelopen.

Een van de twee bussen van De Lijn moest plots in de remmen omdat een personenwagen de parking van het warenhuis Carrefour wilde oprijden.





Volgens de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad vielen er acht gewonden, terwijl De Lijn zelf van elf lichtgewonden en een zwaargewonde spreekt.

Een bus van streeklijn 51 en een bus van de Hasseltse stadslijn H1 reden rond 18.30 uur achter elkaar op de busstrook op de Kuringersteenweg. De eerste bus moest in de remmen, waardoor de tweede bus een aanrijding met zijn voorligger niet meer kon voorkomen.





Van die elf lichtgewonden kreeg een deel ter plaatse de zorgen toegediend. Onder meer vijf jongeren tussen 15 en 18 jaar uit Heusden-Zolder en twee vijftigers en een zestiger uit Hasselt waren bij de lichtgewonden. Omdat de aanrijding op de busstrook plaatsvond, bleef de verkeershinder voor het andere verkeer beperkt.

Verder onderzoek

De personenauto werd niet aangereden. Op de vraag of de persoon in het voertuig na de botsing zijn weg vervolgde, antwoordde de lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad dat verder onderzoek dat aspect van de aanrijding moet uitwijzen. De twee ernstig beschadigde bussen werden vervolgens naar de stelplaats van De Lijn in Hasselt afgevoerd.