1 op de 6 medewerkers bij De Lijn is van buitenlandse herkomst

26 december 2018

Het percentage medewerkers van buitenlandse herkomst in het totale personeelsbestand van De Lijn is de afgelopen jaren zeer sterk gestegen. In 2017 was 16,9 procent van de medewerkers van buitenlandse herkomst. Dat is bijna dubbel zoveel dan in 2015 (8,9 procent) en maar liefst vijf keer zoveel dan in 2010 (3,2 procent). Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a).

De Lijn volgt in haar telmethode de definitie die ook de Vlaamse overheid hanteert voor wat het aantal medewerkers van buitenlandse herkomst betreft. Zowel medewerkers met een niet-Belgische nationaliteit als huidige of eerste nationaliteit, als medewerkers van wie minstens één ouder niet de Belgische nationaliteit heeft als eerste nationaliteit worden hierbij in rekening gebracht.

In zijn antwoord geeft Weyts ook een overzicht van maatregelen die De Lijn neemt om het omgaan met etnisch-culturele diversiteit op de werkvloer te faciliteren. Zo beschikken bijvoorbeeld de leidinggevenden over een document met richtlijnen voor vragen rond diversiteitskwesties of conflicten op de werkvloer. De deontologische code geeft duidelijk aan dat er geen plaats is voor discriminatie binnen de organisatie.

De Lijn registreert interne meldingen van racisme en discriminatie niet. Ze blijken volgens Weyts niet zo gemakkelijk kwantificeerbaar, "ook al omdat er achter dergelijke meldingen niet zelden conflicten schuilgaan die te maken hebben met interpersoonlijke relaties of met de arbeidsorganisatie". Naargelang de ernst van het incident en het personeelsdossier kunnen er sancties opgelegd worden, gaande van een schriftelijke berisping tot ontslag.

In een reactie dringt Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke er bij De Lijn op aan om klachten over racisme en discriminatie te registreren. "Precies omdat de diversiteit op de werkvloer bij De Lijn alsmaar toeneemt, vind ik dat klachten over racisme en discriminatie geregistreerd moeten worden. Hoe kan je immers een goed diversiteitsbeleid voeren als je geen zicht hebt op de evolutie van het aantal klachten", aldus Vandenbroucke.