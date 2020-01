Exclusief voor abonnees

1 op de 5 is bang van digitale evolutie op de werkvloer

Sven Ponsaerts

30 januari 2020

Digitalisering is op zowat elke werkvloer het codewoord. Toch zegt 1 op 5 van de actieve Belgische beroepsbevolking het mentaal moeilijk te hebben met die evolutie. Vooral de toenemende mate en het tempo waarin de digitalisering zich doorzet, baart zorgen. Zowel werkgevers als werknemers moeten in die veranderende toekomst investeren, aldus experts. Want wie zich digitaal vaardig beschouwt, heeft meer vertrouwen in de eigen professionele toekomst.