1 op de 3 verplegers slikt pillen om job aan te kunnen Jeroen Bossaert

12 mei 2018

06u25 0 De forse besparingen die ziekenhuizen de laatste jaren moesten doorvoeren, hebben een enorme impact op verpleegkundigen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van uw krant. De werkdruk ligt zo hoog, dat één op de drie verpleegkundigen naar pillen grijpt om de job aan te kunnen.

Het zijn alarmerende cijfers die naar boven komen als je de verpleegkundigen in ziekenhuizen bevraagt. Uw krant organiseerde in samenwerking met beroepsvereniging NVKVV en vakbond ACV een enquête bij 2.560 verpleegkundigen en kan alleen maar vaststellen dat de sector op haar tandvlees zit. Er is een schrijnend gebrek aan personeel en dat maakt de werkdruk moordend. 88% van de verpleegkundigen in ziekenhuizen zegt dagelijks gebukt te gaan onder hoge werkdruk. De gevolgen daarvan zijn navenant. Vooral de gezondheid van verpleegkundigen schiet erbij in. Zo geeft liefst 15% aan dat ze dagelijks geneesmiddelen gebruiken om hun job aan te kunnen en nog eens 15% heeft het over wekelijks gebruik.

Bovendien beperkt dat gebruik zich niet tot de ouderen: ook bij de verpleegkundigen die nog maar enkele jaren aan de slag zijn, heeft 10% dagelijks geneesmiddelen nodig. Het gaat daarbij voornamelijk om pijnstillers, ontstekingsremmers en slaappillen.

Zorgnet, de koepel van ziekenhuizen, noemt de resultaten "geen positieve ontwikkeling", maar verwijst ook naar het hoge medicijnengebruik in de hele maatschappij.

In ons panel van achttien getuigen zijn er slechts vier die nog nooit ziek gingen werken. Voor al de rest lijkt het de normaalste zaak van de wereld. Soms tot in het absurde. Lees meer in onze Pluszone.