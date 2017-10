1 op de 3 jongeren kent eigen burgemeester niet

Eén op de drie jongeren weet niet wie de burgemeester is van de gemeente waar hij/zij woont. Dat blijkt uit een bevraging van Radio 1. Volgens jeugdorganisatie De Ambrassade zijn jongeren wel geïnteresseerd in politiek, maar is het niet altijd even verstaanbaar. Politici moeten hun boodschap duidelijker brengen.