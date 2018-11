1 op de 3 grote bedrijven in fout: te weinig vrouwen in bestuur Astrid Roelandt

27 november 2018

05u29 0 Eén op de drie grote beursgenoteerde bedrijven in ons land heeft te weinig vrouwen in de raad van bestuur en overtreedt daarmee de wet. In principe mogen hun bestuursleden niet meer uitbetaald worden. Alleen lijkt het weinig waarschijnlijk dat veel ondernemingen zichzelf die straf opleggen.

Minstens één derde vrouwen in de raden van bestuur tegen 2017: dat was de verplichting die de quotawet uit 2011 oplegde aan de grote beursgenoteerde bedrijven. Maar vorig jaar had nog steeds een derde van die firma’s een te mannelijke top, zo blijkt uit een analyse van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

“Het aantal vrouwen in de raden van bestuur van private ondernemingen en overheidsbedrijven is tussen 2008 en 2017 verdrievoudigd van 8,3% naar 26,8%”, zegt adjunct-directrice Liesbet Stevens. “Bemoedigend. Maar anderzijds voldeden 22 van de 71 grote bedrijven nog niet aan de wet.” Het gaat onder meer over AB InBev, CFE, D’Ieteren, Miko, Ontex, Picanol en Roularta.

Of die bedrijven nu iets riskeren? Hun bestuursleden in ieder geval wél, want zij mogen in principe niet meer uitbetaald worden. De ondernemingen zijn ook verplicht (en dat is natuurlijk geen sanctie) om de volgende keer een vrouw aan te duiden. Kiezen ze toch een man, dan is die benoeming nietig. Alleen wordt er tot nu toe uitgegaan van zelfregulering. Het is onwaarschijnlijk dat zelfs maar één van die bedrijven vorig jaar zomaar alle zitpenningen heeft opgeschort.

Stevens vermoedt dat het uiteindelijk de financiële waakhond FSMA is die daarop moet toezien. Maar aangezien ook het instituut zélf de opdracht heeft om de wet rond gendergelijkheid te doen naleven, zoekt het nu uit of het bepaalde benoemingen kan aanvechten. “Al doen we vooral een oproep naar bedrijven om alsnog de wet te respecteren.”