1 op de 3 chauffeurs De Lijn vanochtend niet uitgereden, grootste hinder op stadsnetten en aan de kust MVDB TT

13 november 2019

06u50

Bron: Belga 4 Door een staking van de socialistische vakbond is het het bus- en tramverkeer van De Lijn in heel Vlaanderen verstoord. 1 op de 3 chauffeurs is vanochtend niet uitgereden. Vooral de stadsnetten en de kust zijn getroffen, maar ook elders is de dienstverlening verstoord, erkent De Lijn.

De staking gaat uit van de socialistische ACOD, de andere vakbonden steunen de werkonderbreking niet. Reizigers krijgen de raad om de verstoringspagina van De Lijn te raadplegen via verstoring.delijn.be.

Bekijk hier per provincie welke ritten zijn getroffen

In de stad Antwerpen rijdt ongeveer een derde van de bussen en trams. Over de hele provincie is zowat twee derde van de chauffeurs uitgereden.

In Oost-Vlaanderen is zowat drie vierde van de chauffeurs aan het werk gegaan. De hinder is het grootst op de stadsnetten van Gent, Aalst en Sint-Niklaas. In Gent rijdt tramlijn 1 (Korenmarkt - Flanders Expo) om de 7,5 minuten. Tramlijn 1 (Rabot - Evergem) rijdt om de 15 minuten. Tramlijn 4 rijdt om de 25 minuten. Tramlijn 2 en buslijnen 3, 5 en 9 rijden om het half uur. Buslijnen 6, 8, 17, 18, 38 en 39 rijden niet. Vanaf 19.30 uur rijden alle voertuigen op het stadsnet Gent terug naar de stelplaats en ook het nachtnet in Gent zal deze avond verstoord zijn.

In Vlaams-Brabant is ongeveer twee derde van de chauffeurs uitgereden. Er is vooral hinder in de regio Dilbeek en op de stadslijnen in Leuven.

In Limburg is zowat 80 procent van de bussen uitgereden.

In West-Vlaanderen is ongeveer twee derde van de chauffeurs aan het werk gegaan. De hinder is het grootst aan de kust waar weinig bussen en vrijwel geen trams rijden. Ook het stadsnet in Kortrijk is zwaar getroffen en op het stadsnet in Brugge rijdt ongeveer de helft van de bussen. Op de streeklijnen is de situatie iets beter.

Een deel van de buschauffeurs in Vlaams-Brabant staakt al acht dagen. Met de stakingsactie protesteren de vakbonden tegen tal van problemen bij De Lijn in Vlaams-Brabant, waaronder het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten en de slechte planning voor de controleurs.