1 op de 3 chauffeurs De Lijn vanmiddag niet uitgereden: hier ondervindt u hinder TreinTramBus: “Reiziger opnieuw slachtoffer van diepe malaise bij De Lijn” MVDB TT HAA

13 november 2019

14u30

Bron: Belga - Eigen berichtgeving 44 Door een staking van de socialistische vakbond is het bus- en tramverkeer van De Lijn in heel Vlaanderen verstoord. Na de dienstenwissel vanmiddag is opnieuw 1 op de 3 chauffeurs niet uitgereden. Vooral de stadsnetten en de kust zijn getroffen, maar ook elders is de dienstverlening verstoord, erkent De Lijn. “Tram en bus in Vlaanderen verliezen elke geloofwaardigheid”, zegt reizigersvereniging TreinTramBus in een reactie.

De staking gaat uit van de socialistische ACOD, de andere vakbonden steunen de werkonderbreking niet. Reizigers krijgen de raad om de verstoringspagina van De Lijn te raadplegen via verstoring.delijn.be. De Lijn meldt ook hinder bij de Lijnwinkels en de belbuscentrales, waardoor de wachttijden bij de belbuscentrales kunnen oplopen.

Vanochtend was 1 op de 3 chauffeurs al niet uitgereden. Na de dienstenwissel vanmiddag is opnieuw 1 op de 3 bussen op stal gebleven, waardoor ook de avondspits hinder zal ondervinden.

Bekijk hier per provincie welke ritten zijn getroffen

In de stad Antwerpen rijdt ongeveer een derde van de bussen en trams. Over de hele provincie is zowat twee derde van de chauffeurs uitgereden.

In Oost-Vlaanderen is zowat drie vierde van de chauffeurs aan het werk gegaan. De hinder is het grootst op de stadsnetten van Gent, Aalst en Sint-Niklaas. In Gent rijdt tramlijn 1 (Korenmarkt - Flanders Expo) om de 7,5 minuten. Tramlijn 1 (Rabot - Evergem) rijdt om de 15 minuten. Tramlijn 4 rijdt om de 25 minuten. Tramlijn 2 en buslijnen 3, 5 en 9 rijden om het half uur. Buslijnen 6, 8, 17, 18, 38 en 39 rijden niet. Vanaf 19.30 uur rijden alle voertuigen op het stadsnet Gent terug naar de stelplaats en ook het nachtnet in Gent zal deze avond verstoord zijn.

In Vlaams-Brabant is ongeveer twee derde van de chauffeurs uitgereden. Er is vooral hinder in de regio Dilbeek en op de stadslijnen in Leuven.

In Limburg is zowat 85 procent van de bussen uitgereden. Het meeste hinder is er op de stadsnetten van Hasselt en Genk.

In West-Vlaanderen is ongeveer twee derde van de chauffeurs aan het werk gegaan. De hinder is het grootst aan de kust waar weinig bussen en vrijwel geen trams rijden. Ook het stadsnet in Kortrijk is zwaar getroffen en op het stadsnet in Brugge rijdt ongeveer de helft van de bussen. Op de streeklijnen is de situatie iets beter.

Waarom wordt er gestaakt?

Een deel van de buschauffeurs in Vlaams-Brabant staakt al acht dagen. Met de stakingsactie protesteren de vakbonden tegen tal van problemen bij De Lijn in Vlaams-Brabant, waaronder het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de mank lopende organisatie in de technische diensten en de slechte planning voor de controleurs.

TreinTramBus betreurt de staking en onderstreept dat de reiziger opnieuw het slachtoffer is van de diepe malaise bij De Lijn, en van het gebrek aan ambitie en visie van het Vlaams openbaarvervoerbeleid. Terwijl meer en beter openbaar vervoer essentieel is om onze milieu- en mobiliteitsproblemen aan te pakken, verliezen tram en bus in Vlaanderen elke geloofwaardigheid, zegt de reizigersorganisatie in een reactie.

Wilde stakingen zijn nefast voor de geloofwaardigheid van tram en bus Woordvoerder Peter Thoelen van TreinTramBus

“Reiziger is opnieuw slachtoffer”

TreinTramBus wil geen standpunt innemen over wie nu de schuldige van de malaise en de staking in Vlaams-Brabant is. “De reiziger, pendelaar en scholier hebben er geen boodschap aan of nu de directie of de vakbonden met de vinger gewezen moeten worden”, aldus woordvoerder Peter Thoelen.

“Na de talrijke kwaliteitsproblemen waarmee De Lijn de jongste maanden reeds in het nieuws kwam, is de reiziger opnieuw het slachtoffer van de malaise bij De Lijn. Wilde stakingen, zoals die nu in Vlaams-Brabant reeds een week woeden, zijn nefast voor de geloofwaardigheid van tram en bus.”

Bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) mag volgens de reizigersorganisatie “niet dulden dat een conflict tussen De Lijn en de werknemers op de kap van de reizigers uitgevochten wordt”.

“Wie van het openbaar vervoer afhankelijk is, wordt eens te meer volledig aan zijn lot overgelaten. Toch bestaan er oplossingen om minstens gedeeltelijk uit deze impasse te geraken”, aldus Thoelen. “Om te beginnen moet nu eens eindelijk werk gemaakt worden van een betere doorstroming van het openbaar vervoer.”

Eén ticket voor alle openbaar vervoer

TreinTramBus wil ook dringend tariefintegratie. “Niet alleen in een ruimer gebied rond grote steden zoals Brussel, Antwerpen en Gent, maar ook in de andere vervoersregio’s. Op die manier kan iedere burger met één ticket alle openbaar vervoer gebruiken. Niet alleen met de staking van vandaag zou dat veel mensen toelaten om de trein in plaats van de bus te nemen. Maar ook op andere dagen wordt het openbaar vervoer dankzij tariefintegratie veel aantrekkelijker”, aldus nog Thoelen.