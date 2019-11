1 op de 3 chauffeurs De Lijn is vanochtend niet uitgereden mvdb

13 november 2019

06u50

Bron: VRT 4 Door een vakbondsactie is het het bus- en tramverkeer in gans Vlaanderen verstoord. 1 op de 3 chauffeurs is vanochtend niet uitgereden. Vooral de stadsnetten zijn getroffen.

De staking gaat uit van de socialistische ACOD, de andere vakbonden steunen de werkonderbreking niet. Reizigers krijgen de raad om de verstoringspagina van De Lijn te raadplegen via verstoring.delijn.be.

Bekijk hier per provincie welke ritten zijn getroffen.

Overzicht ritten Antwerpen

Overzicht ritten Oost-Vlaanderen

Overzicht ritten Vlaams-Brabant

Overzicht ritten Limburg

Overzicht ritten West-Vlaanderen

Een deel van de buschauffeurs in Vlaams-Brabant staakt al acht dagen. Met de stakingsactie protesteren de vakbonden tegen tal van problemen bij De Lijn in Vlaams-Brabant, waaronder het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten en de slechte planning voor de controleurs.