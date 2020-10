1 op de 10 werknemers neemt pijnmedicatie kv

04 oktober 2020

06u34

Bron: Belga 0 Een op de tien werknemers neemt medicatie voor pijn- en ontstekingsklachten. Dat blijkt uit een onderzoek van Idewe, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dat meldt De Zondag.

"Pijn komt vaak voor, ook op de werkvloer", zegt Liesbeth Daenen van Idewe. "Lichamelijke pijnklachten zijn een van de belangrijkste oorzaken van langdurig ziekteverzuim. Bij één op de vijf werknemers die arbeidsongeschikt is, is dat omwille van pijnklachten ter hoogte van spieren of gewrichten."

Idewe vindt het belangrijk dat werkgevers inzetten op een goede ergonomie. Ook kan het helpen om werknemers inzicht te geven in hoe pijn werkt, hoe het pijnsysteem kan veranderen als pijn blijft aanhouden en welke werkfactoren dat systeem beïnvloeden. "Hierdoor gaan ze beter begrijpen hoe pijn ontstaat en daardoor stoppen ze met piekeren", luidt het.