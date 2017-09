1 op de 10 mannen is slachtoffer van partnergeweld

Minstens één op de tien mannen is slachtoffer van partnergeweld. Dat melden VTM Nieuws en Het Nieuwsblad, hoewel er geen exacte cijfers zijn, want het taboe is nog groot. "Het gebeurt meer dan je denkt", getuigt Peter Van Ude, die zelf slachtoffer werd van partnergeweld door zijn ex-vrouw.