1 op 8 ondernemers is depressief Brecht Herman

14 januari 2019

05u21 0 Eén op de acht ondernemers in ons land is depressief. Dat blijkt uit een bevraging door het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Toch blijft 35% voltijds werken.

De mentale gezondheid van de zelfstandigen in ons land gaat er niet op vooruit. Waar een jaar geleden nog 1 op de 10 zei met een depressie te kampen, is dat vandaag gestegen tot 12% of net geen 1 op de 8. Dat leidt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) af uit een enquête bij 867 ondernemers.

De vergelijking met andere (werkende) Belgen is moeilijk te maken, bij gebrek aan precieze cijfers. Wel is geweten dat 10,5% van de bevolking antidepressiva slikt. NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws is niet verbaasd over het hoge(re) cijfer bij de zelfstandigen. “Zij hebben vaker dan werknemers hun lot in eigen handen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomen en hebben kopzorgen rond administratie, facturatie en personeel. Bovendien werken zelfstandigen gemiddeld meer dan 60 uur per week. Dat leidt tot veel stress en angst.” Nog eens 26% zegt in het verleden depressief geweest te zijn.





Voor de meeste ondernemers is dit evenwel geen reden om het wat rustiger aan te doen: 35% blijft tijdens de depressie voltijds aan de slag, terwijl 61% de zaken nog zo veel mogelijk blijft opvolgen. Gevraagd naar de reden, zegt 57% dat het uit financiële noodzaak is. Meer dan één op de zeven (15%) vreest zelfs dat een langdurige sluiting tot een faillissement zou leiden.

Het NSZ pleit er dan ook voor dat zelfstandigen vanaf de eerste dag ziekte een tegemoetkoming krijgen. “Vandaag moet een ondernemer 14 dagen wachten voor hij een eerste euro krijgt. Dan is de keuze snel gemaakt. Dit systeem is oneerlijk en niet meer van deze tijd. Je kiest er niet voor om ziek te zijn. Het wordt tijd dat alle statuten gelijk behandeld worden.”